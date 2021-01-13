Опубликован масштабный прогноз по COVID-19 на ближайшие десять лет

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В ближайшие десять лет COVID-19 перейдет в разряд эндемических вирусов. В первый раз начнет проникать в организм человека еще на стадии взросления, а у пожилых вирус будет протекать легко, считают американские эксперты.

Ученые из Университета Эмори в Атланте и Университета штата Пенсильвания создали модель для прогнозирования развития коронавируса SARS-CoV-2. Для этого они провели анализ иммунологических и эпидемиологических данных по четырем коронавирусам человека семейства HCoV. Модель включает раздельный анализ таких компонентов иммунологической защиты, как восприимчивость к повторному инфицированию, ослабление болезни после повторного заражения и трансмиссивность ковида после случая рецидива. Каждый из этих аспектов со временем ослабевает, причем по-разному, уточняют исследователи.

В результате динамика изменения тяжести коронавируса для разных возрастных групп показывает, что заражение в перспективе будет происходить в раннем возрасте. Оно будет сопровождаться выработкой обоих видов антител — краткосрочных IgM, определяющих острый ответ иммунитета, и IgG, обеспечивающих долговременную иммунную память.

Отмечается, что степень распространенности коронавирусов семейства HCoV в популяции очень высока. Другими словами, эти инфекции переносят почти все люди, еще будучи детьми. Они проявляются в виде детского насморка, после чего обычно исчезают: случаи обнаружения антител IgM у людей старше 15 лет встречаются крайне редко, подчеркивают ученые.

Таким образом, эксперты считают, что в течение следующих десяти лет ковид станет эндемическим. Первое заболевание им будет ожидаться в возрасте от 3 до 5 лет и протекать с симптомами легкой простуды. При этом у пожилых людей, если они и будут заражаться, болезнь будет протекать в легкой форме, поскольку сформировавшиеся в детстве антитела обеспечат им определенную защиту.

Специалисты выразили мнение о том, что в масштабной вакцинации от COVID-19 не будет особой необходимости, поскольку лекарства будут давать лишь кратковременную защиту. Однако прививки определенно нужны в настоящее время, уточняют ученые в исследовании на страницах журнала Science.

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