«Умрет еще два миллиона человек»: медики сделали прогноз по коронавирусу на 2021 год

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Число умерших от COVID-19 в мире приближается к двум миллионам. Уже ясно, что вирус никуда не исчезнет и 2021 год пройдет под его знаком. В различных уголках земного шара людей начинают вакцинировать, и в дальнейшем это позволит снизить смертность от инфекции, уверены специалисты, опрошенные «Вечерней Москвой». Однако, по их словам, прежде чем значительная часть населения планеты иммунизируется, коронавирус заберет еще немало жизней.

Африка и Латинская Америка испортят статистику

Вирусолог, бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций центра «Вектор» Александр Чепурнов считает, что в течение года от COVID-19 умрет еще два миллиона человек, если предположить, что сейчас пик пандемии. Связано это еще и с «выходом на мировую арену» бедных стран, которые не смогут приобрести ни американские, ни даже китайские вакцины, считает эксперт. В этих государствах все будет решаться «переболеванием и коллективным иммунитетом».

Похожего мнения придерживается иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. Сейчас, говорит он, существует проблема со странами Третьего мира — главным образом Латинской Америкой и Африкой.

— Мы понимаем, что с учетом плохой регистрации случаев коронавируса очень много смертей от него в тех странах пройдет незаметно. Соответственно, если мы их прибавим, то получатся гораздо большие цифры. И в 2021 году за счет этих регионов у нас число смертей будет не 2 миллиона за год, а значительно больше. Сколько, сказать сложно. Потому что «богатый мир», скорее всего, сможет иммунизировать свое население до иммунологической прослойки. То, что смертельных случаев будет больше двух миллионов, — это практически не вызывает сомнений, — заявил эксперт.

На текущие цифры, считает специалист, смотреть нужно лишь как на индикатор. Это официальные данные оперативных штабов и органов здравоохранения по всему земному шару, часто заниженные, потому как учет везде разный, заявил он. Пока же, по его словам, в мире наблюдается нарастающая тенденция как по случаям заболевания, так и по смертям.

— Рост не столь выраженный по темпам, но в абсолютных числах он рекордный. Все больше людей умирает в мире от ковида. Это и объективный процесс и частично связанный с улучшением системы регистраций заболевания, — добавил Крючков.

Богатые получат все

Оба специалиста уточняют, что прогнозировать динамику смертности и конкретное число погибших сложно. Сейчас, по их словам, многое будет зависеть от того, как пойдет вакцинация.

По мнению Крючкова, быстрее всего привьются в Евросоюзе и США. Причем у американцев больше шансов добиться коллективного иммунитета именно в 2021 году.

— В США немало уже переболевших. Плюс высокие темпы вакцинации и производственные мощности, о которых они заявляют, вероятнее всего, позволят это сделать. Евросоюз пока с трудом идет, но, тем не менее, и они смогут. Я думаю, что им вакцины поставят в первую очередь по коммерческим программам. Они заявили о желании приобрести 2 миллиарда доз, с запасом. Им же нужно в районе чуть больше миллиарда, если говорить об однократной иммунизации. И не исключено, что потребуется иммунизироваться несколько раз, потому что защита имеющихся вакцин не будет пока стойкой. Что касается России, то темпы производства отечественных вакцин пока выглядят недостаточными, но они тоже растут, — сказал иммунолог.

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Несмотря на масштабную вакцинацию, по прогнозам Крючкова, 2021 год будет проходить под знаком коронавируса.

— В северном полушарии тяжелый сезон продлится до конца мая — начала июня, потом будет спад заболеваемости и уже не такой сильный подъем осенью и зимой. В этих условиях также неизвестно, что будет со смертностью, но тенденция к снижению летальности имеется, — сказал он.

Собеседник «ВМ» выразил уверенность, что «мы уже знаем, как лечить коронавирус».

— Та же антикоагулянтная терапия, противовоспалительная терапия. Но, если допускать перегрузку системы здравоохранения, это все работать не будет, конечно, — резюмировал он.

Расслабиться не получится

Инфекция насовсем не заглохнет, но за счет вакцинированных и уже переболевших к лету в мире спадет ее острота, считает Чепурнов. При этом в России, по его словам, спад наблюдается уже сейчас, не исключено, что из-за межсезонья.

Правда, даже когда эпидемия сойдет на нет, миру расслабиться вряд ли получится. Те, кто занимается разработками биологического оружия, в дальнейшем такими инфекциями начнут пользоваться в своих интересах, предупредил вирусолог.

— Никогда у специалистов не было в голове, какой колоссальный урон может нанести банальная инфекция. Для разработчиков биологического оружия один-два процента летальности — ни о чем. А тут целые экономики пущены под откос. И эта пандемия станет не самой разрушительной. Биотехнологии выходят на такой уровень, когда создание вариантов реального вируса станет такой же легкотней, как создание компьютерных вирусов. И если раньше для этого должна была работать вся страна, начиная от суперкомпьютеров и заканчивая мощнейшими закрытыми организациями, то теперь уже умельцы смогут сделать новые вирусы. Потому что это становится совсем просто, — заключил эксперт.

По данным на 9 января 2021 года в мире выявлено около 89 миллионов случаев заражения COVID-19, из них в России — 3 379 103, следует из информации на сайте стопкоронавирус.рф. Из 1 923 419 человек умерших в мире от инфекции, россиян — 61 381. В Москве за год пандемии COVID-19 вирусом заболели 853 352 человека, а умерли 11 873. В России от инфекции вылечились 2 754 809 человек, в мире — 49 396 101 человек.

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