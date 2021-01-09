Число умерших от COVID-19 в мире превысило 1,9 миллиона человек

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Специалисты американского университета имени Джонса Хопкинса подсчитали, что с начала пандемии коронавирусной инфекции в мире скончались 1 910 844 пациента с таким диагнозом.

За весь период пандемии в 191 стране мира было зафиксировано 88 758 618 случаев инфицирования, излечились более 62 миллионов человек, сообщается на официальном сайте университета.

Ранее сообщалось, что за последние сутки в Москве выявили 5027 новых случаев инфекции, за сутки скончался 71 человек. Всего в городе зафиксировали 848 452 случая коронавируса.

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