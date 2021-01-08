Коронавирус в Москве за сутки выявили у 5027 человек
За последние 24 часа в столице выявили 5027 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу, 8 января, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации за коронавирусом в Telegram-канале.
За минувшие сутки в России выявили 23 652 новых случаев COVID-19 в 84 регионах. Уточняется, что 11,4 процента не имели клинических проявлений болезни.
Москва занимает первое место по стране по количеству выявленных пациентов с COVID-19 за сутки. Санкт-Петербург и Московская область расположились на втором и третьем местах.
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