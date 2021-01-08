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Инфекционист объяснил, где москвичи больше всего рискуют заразиться COVID-19
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Инфекционист объяснил, где москвичи больше всего рискуют заразиться COVID-19

Виктория Родимкина

Город

Наибольшая вероятность заразиться коронавирусом для москвичей существует в транспорте из-за большой скученности людей. Об этом заявил врач-инфекционист, профессор Николай Малышев в пятницу, 8 января.

— Безусловно, это в транспорте больше всего, — уточнил медик.

Он отметил, что в транспорте бывают ситуации, когда вагоны или автобусы едут наполненными. Врач пояснил, что там, где большая скученность людей, есть большая вероятность заражения коронавирусом, передает РИА Новости.

Ранее врач рассказал о способах уменьшить риск заражения коронавирусом в фитнес-клубе.

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