Врач назвал способы уменьшить риск заражения коронавирусом в фитнес-клубе

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал о том, какие правила нужно соблюдать, чтобы минимизировать риск заражения коронавирусом в фитнес-клубе.

По его словам, в первую очередь надо убедиться, что в фитнес-зале работают рециркуляторы — приборы, которые пропускают воздух через себя и обеззараживают его. Также нужно быть уверенным, что в зале проводят уборку с дезинфицирующими средствами.

При этом число занимающихся в зале людей должно быть ограничено, все они должны носить маски.

— Подобрать трикотажную или хлопчатобумажную маску, поскольку в одноразовой маске заниматься сложно. Почему надо быть в маске: у вас будет усиленное дыхание, обильное выделение слизи, возможно, покашливание, — цитирует Владимира Болибока RT.

Кроме того, врач порекомендовал воздержаться от посещения в фитнес-клубах душевых, а также посоветовал приносить воду с собой, а не пить из кулера.

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