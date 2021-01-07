ВОЗ сотрудничает с 15 производителями вакцин от COVID-19, в том числе из РФ

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

ВОЗ сотрудничает с 15 производителями вакцин, среди которых есть российские. Об этом в четверг, 7 января, рассказала руководитель департамента иммунизации ВОЗ Кейт О'Брайен.

— Мы работаем с российским препаратом, мы работаем с препаратом Moderna. Мы работаем со всеми производителями, у которых есть вакцины, проходящие испытания на эффективность… Таким образом, есть 15 производителей, которые связались с нами, — цитирует О'Брайен РИА Новости.

Напомним, производители российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» в конце прошлого года подали заявку на сертификацию в штаб-квартиру ВОЗ.

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