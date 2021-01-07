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ВОЗ настаивает на проведении испытаний вакцины от COVID-19 на беременных
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

ВОЗ настаивает на проведении испытаний вакцины от COVID-19 на беременных

Никита Абрамов

Здоровье

ВОЗ настаивает на проведении клинических испытаний вакцины от COVID-19 на беременных и кормящих женщинах из-за недостатка данных о влиянии на их организмы. Об этом в четверг, 7 января, сообщил глава стратегической консультативной группы экспертов ВОЗ по иммунизации Алехандро Кравиото.

— Мы настаивали на том, чтобы не только Pfizer, но и все остальные компании с самого начала включали беременных и кормящих женщин в клинические испытания, чтобы у нас были данные, позволяющие давать рекомендации по применению в этих группах, — цитирует Кравиото РИА Новости.

Руководитель департамента иммунизации ВОЗ Кейт О'Брайен уточнила, что нет оснований предполагать о вредных последствиях вакцин, которые проявятся у беременных женщин или их детей.

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