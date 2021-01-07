Испытания вакцины «Спутник V» в Египте могут начаться в ближайшее время

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

В Египте в ближайшее время могут начаться клинические испытания вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом в четверг, 7 января, сообщил помощник министра здравоохранения страны Мухаммад Хассани.

— Производитель российской вакцины «Спутник V» передал досье клинических исследований министерству здравоохранения, и предполагается, что они скоро начнут клинические исследования в Египте, — цитирует Хассани портал Akhbar el-Youm.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения Египта одобрило использование китайской вакцины от коронавирусной инфекции «Синофарм».

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