Испытания вакцины «Спутник V» в Египте могут начаться в ближайшее время
В Египте в ближайшее время могут начаться клинические испытания вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом в четверг, 7 января, сообщил помощник министра здравоохранения страны Мухаммад Хассани.
— Производитель российской вакцины «Спутник V» передал досье клинических исследований министерству здравоохранения, и предполагается, что они скоро начнут клинические исследования в Египте, — цитирует Хассани портал Akhbar el-Youm.
Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения Египта одобрило использование китайской вакцины от коронавирусной инфекции «Синофарм».
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