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ВОЗ: Мутировавший вариант коронавируса обнаружили в 22 странах Европы
Фото: pexels.com/pixabay.com

ВОЗ: Мутировавший вариант коронавируса обнаружили в 22 странах Европы

Виктория Родимкина

Здоровье

Новый штамм коронавируса, который считается более заразным, обнаружен в 22 странах Европы. Об этом рассказал директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге на брифинге в Копенгагене, который транслировался в Facebook в четверг, 7 января.

— Как и все вирусы, вирус COVID-19 со временем изменился. Я понимаю обеспокоенность по поводу возможного воздействия вызывающего тревогу варианта SARS CoV-2 (VOC). Двадцать две страны Европейского региона ВОЗ обнаружили этот новый вариант, — уточнил Клюге.

Он пояснил, что этот вариант инфекции распространяется быстрее, хотя заболевание, которое он вызывает, значительно не изменилось. Новый штамм COVID-19 может со временем занимать другие, это уже произошло в Великобритании и Дании, уточнили в ВОЗ.

Клюге также добавил, что вакцинация от коронавируса будет стресс-тестом для солидарности в Европе. Необходимо проследить, чтобы все люди, которым требуется вакцина, получили ее.

Напомним, минздрав Великобритании заявил о новой разновидности COVID-19 на юге страны. Мутация была выявлена в середине декабря. В британском ведомстве сообщили, что новый SARS-CoV-2 распространяется быстрее обычного и стал доминирующим в Лондоне.

Этот штамм также обнаружили в Дании, Нидерландах и Австралии. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Великобритания начали сотрудничать по поводу нового варианта коронавируса. Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в России отслеживает ситуацию с COVID-19 в Великобритании.

Позднее в Великобритании из-за коронавируса объявили третий национальный локдаун. Все школы королевства переводятся на удаленный режим. Британцам разрешат выходить из дома только на прогулку, для получения медицинской помощи и в магазины. Лицам с хроническими заболеваниями рекомендовано не покидать свои жилища.

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