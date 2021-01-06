ВОЗ сообщила об обнаружении «британского» штамма COVID-19 в 41 стране

Фото: twitter.com/carriesheffield

Распространение отличающегося высокой заразностью штамма COVID-19, обнаруженного первоначально в Великобритании, выявлено уже в 41 стране и территории. Об этом сообщила в среду, 6 января, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Отмечается также, что еще один штамм коронавируса, известный как разновидность 501Y.V2, информация о котором первоначально поступила из ЮАР, зафиксирован в шести других странах.

Согласно данным ВОЗ, за минувшую неделю, с 28 декабря по 3 января, число заразившихся коронавирусом увеличилось в мире на 4 035 226 человек, а умерших — на 76 017.

Больше всего новых случаев заражения зарегистрировано в Северной и Южной Америке — 1 935 621, на втором месте — Европа (1 553 332), на третьем — Юго-Восточная Азия (208 592).

По смертности лидирует Европа, где за неделю скончались 32 898 пациентов.

Ранее Минздрав Великобритании заявил о новой разновидности COVID-19 на юге страны. Мутация была выявлена в середине декабря. В британском ведомстве сообщили, что новый SARS-CoV-2 распространяется быстрее обычного и стал доминирующим в Лондоне.

Этот штамм также обнаружили в Дании, Нидерландах и Австралии. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Великобритания начали сотрудничать по поводу нового варианта коронавируса. Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в России отслеживает ситуацию с COVID-19 в Великобритании.

Позднее в Великобритании из-за коронавируса объявили третий национальный локдаун. Все школы королевства переводятся на удаленный режим. Британцам разрешат выходить из дома только на прогулку, для получения медицинской помощи и в магазины. Лицам с хроническими заболеваниями рекомендовано не покидать свои жилища.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Рекордное число заболевших COVID-19 за сутки зафиксировали в Великобритании