Третий национальный локдаун объявлен в Великобритании из-за COVID-19

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении всеобщих ограничительных мер в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Государство в третий раз предпринимает подобные меры на общенациональном уровне.

Все школы королевства переводятся на удаленный режим. Британцам разрешат выходить из дома только на прогулку, для получения медицинской помощи и в магазины. Лицам с хроническими заболеваниями рекомендовано не покидать свои жилища.

Обращаясь к нации, Борис Джонсон заявил, что новый штамм COVID-19 распространяется с пугающей скоростью, в связи с чем решение о национальном локдауне представляется ему очевидным.

В частности, 4 января в Великобритании за сутки зафиксировали 58 784 заболевших коронавирусом — это самый высокий показатель в стране с начала пандемии инфекции, сообщает РИА Новости.

Ранее специалисты Всемирной организации здравоохранения подсчитали, что за последние сутки в мире было выявлено 583 907 заразившихся коронавирусной инфекцией. Таким образом, с начала пандемии в мире заразились 83 910 386 человек. Количество летальных исходов достигло 1 839 660 (7 957 умерших за минувшие 24 часа).

В России за сутки выявлен 23 351 новый случай заболевания COVID-19 в 84 регионах. Москва, где ранее выявляли больше всего случаев инфекции, оказалась на втором месте — 3591. Это минимальное значение с 8 октября.

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