Число случаев инфицирования COVID-19 в мире приблизилось к 84 миллионам

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Специалисты Всемирной организации здравоохранения подсчитали, что за последние сутки в мире было выявлено 583 907 заразившихся коронавирусной инфекцией.

Таким образом, с начала пандемии в мире заразились 83 910 386 человек. Количество летальных исходов достигло 1 839 660. За последние 24 часа умерло 7 957 человек.

Среди отдельных государств по количеству выявленных случаев заражения первое место удерживают США (20 258 725). Далее идут Индия (10 340 469), Бразилия (7 716 405), Россия (3 260 138), Великобритания (2 654 783), Франция (2 611 616), Италия (2 155 446), Испания (1 893 502), Германия (1 775 513), Колумбия (1 666 408), Аргентина (1 634 834) и Мексика (1 443 544), сообщается на официальном сайте ВОЗ.

Ранее стало известно, что за последние 24 часа в Санкт-Петербурге выявили 3657 случаев коронавирусной инфекции, что является наибольшим числом зараженных по стране.

В России за сутки выявлен 23 351 новый случай заболевания COVID-19 в 84 регионах. Москва, где ранее выявляли больше всего случаев инфекции, оказалась на втором месте — 3591. Это минимальное значение с 8 октября.

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