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Санкт-Петербург впервые обошел Москву по приросту новых случаев заражения COVID-19
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Санкт-Петербург впервые обошел Москву по приросту новых случаев заражения COVID-19

Юлия Ямпольская

Здоровье

За последние 24 часа в Санкт-Петербурге выявили 3657 случаев коронавирусной инфекции, что является наибольшим числом зараженных по стране. Об этом в понедельник, 4 января, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

В России за сутки выявлен 23 351 новый случай заболевания COVID-19 в 84 регионах. Москва, где ранее выявляли больше всего случаев инфекции, оказалась на втором месте — 3591. Это минимум с 8 октября.

Как сообщает ТАСС, коэффициент распространения коронавируса в стране в понедельник, 4 января, опустился до 0,92.

Ранее бывший главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным заболеваниям Ирина Шестакова рассказала, когда удастся переломить ситуацию с COVID-19 в мире.

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