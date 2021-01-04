Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
В России за сутки выявили 23 351 новый случай коронавируса
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

В России за сутки выявили 23 351 новый случай коронавируса

Юлия Ямпольская

Здоровье

За последние 24 часа в России выявлен 23 351 случай коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 4 января, сообщает Telegram-канал оперативного штаба.

Уточняется, что 11,2 процента пациентов не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 482 летальных исхода. За сутки в стране полностью вылечились 21 154 человека.

В России за сутки выявили 23 351 новый случай коронавирусаФото: Стопкоронавирус.рф

Больше всего заболевших коронавирусом за сутки выявили в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье.

В России за сутки выявили 23 351 новый случай коронавирусаФото: Стопкоронавирус.рф

Ранее инфекционист рассказала, когда удастся переломить ситуацию с COVID-19 в мире. По ее словам, примерно в ближайшие два года получится изменить положение, связанное с коронавирусом.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Специалисты рассказали о противопоказаниях для вакцинации от COVID-19

Россиякоронавирусданные по коронавирусу
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Пощады не будет: чем запомнился россиянам 2020 год

Олег Сыров
Олег Сыров

Бес Мороз: странный дед из царства мертвых

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Наука-2021: от беспилотников до суперменов

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Экономика-2021: рост или падение

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Жаль, что забыть тебя не получится

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Обмани меня, если сможешь

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ипполит или Женя — не знаешь, кто хуже

Все мнения
О проекте