В России за сутки выявили 23 351 новый случай коронавируса

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

За последние 24 часа в России выявлен 23 351 случай коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 4 января, сообщает Telegram-канал оперативного штаба.

Уточняется, что 11,2 процента пациентов не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 482 летальных исхода. За сутки в стране полностью вылечились 21 154 человека.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Больше всего заболевших коронавирусом за сутки выявили в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Ранее инфекционист рассказала, когда удастся переломить ситуацию с COVID-19 в мире. По ее словам, примерно в ближайшие два года получится изменить положение, связанное с коронавирусом.

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