Специалисты рассказали о противопоказаниях для вакцинации от COVID-19

Специалисты назвали противопоказания, при которых не следует вакцинироваться от коронавируса.

Человек, желающий вакцинироваться, должен быть здоров. У него не должно быть признаков ОРВИ, таких как слабость, температура, кашель и насморк. Также в течение месяца перед вакцинацией у человека «не должно быть обострений хронических заболеваний», сообщает инфекционист, главный врач медицинского центра «Лидер Медицина» Евгений Тимаков.

За три дня перед и после вакцинации не стоит злоупотреблять вредной пищей и спиртными напитками, добавил Тимаков. Аллергикам за день до прививки специалист порекомендовал принять антигистаминные препараты.

Директор лабораторной службы «Хеликс» Дмитрий Денисов посоветовал перед вакцинацией сделать тест на коронавирус. Чтобы исключить риск заражения непосредственно после прививки, стоит ограничить на несколько дней свой круг общения. Это поможет иммунитету лучше сформироваться, приводит РБК мнение Денисова.

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