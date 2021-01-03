«Игнорировать нельзя»: вирусолог рассказал, кому необходима вакцинация от коронавируса

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

В Москве расширили доступ к вакцинации от коронавируса, теперь получить прививку могут сотрудники финансового сектора и работники органов власти. Число допущенных к вакцинации групп населения, таким образом, выросло до 20. «Вечерняя Москва» решила узнать у эксперта, кому обязательно нужно вакцинироваться и не стоит игнорировать риск заражения COVID-19.

По словам врача-вирусолога Надежды Беглецовой, противокоронавирусная вакцина помогает запустить глобальный механизм иммунного ответа и стимулирует наш организм к выработке антител. При этом эксперт отметил, что до конца еще непонятно, кому именно нужно получать укол от коронавируса, а у кого хватит здоровья, чтобы побороть болезнь без дополнительных стимуляций.

— Дело в том, что вакцины от COVID-19 как раз активируют весь центральный иммунитет, хотя на слизистой, куда в первую очередь попадает вирус и где происходит весь инфекционный процесс, имеются свои защитные механизмы, которые способны побороть вирус. Именно в таких ситуациях люди болеют в легкой форме, без осложнений. Но преимущественно так бывает у молодых граждан и детей, — отметила врач.

Что же касается людей преклонного возраста, их иммунная защита на уровне слизистой не способна противостоять вирусу, по этой причине, подчеркнула эксперт, игнорировать противокоронавирусную инъекцию им нельзя:

— Получить укол от COVID-19 я бы порекомендовала людям с ослабленным иммунитетом, которым нужно, чтобы он активировался по максимуму. Это касается пожилых граждан, у которых, помимо коронавируса, могут быть и хронические заболевания, а организму нужна дополнительная поддержка.

Также не стоит отказываться от вакцины тем людям, у которых имеются любые сопутствующие болезни, поскольку и их иммунный ответ не способен без вакцины дать отпор инфекции. Эксперт напомнила, что процедуру вакцинирования придется проходить в несколько этапов, поскольку вирус способен мутировать и видоизменяться.

— Именно по этой причине введение вакцины производится дважды, чтобы исключить возможность развития одного или другого варианта вируса, — отметила Беглецова.

Эксперт напомнила, что получить укол жители столицы могут в городских поликлиниках, которые работают ежедневно с 08:00 до 20:00. Запись доступна на две недели вперед.

Сама процедура длится около часа: десять минут пациента осматривает врач, 15 минут уходит на подготовку препарата, 30 минут после введения вакцины пациент находится под присмотром медика.

Записаться на процедуру можно через официальный сайт мэра Москвы или обратившись по телефону в любой пункт вакцинации в столице.

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