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Кремль: Путин самостоятельно сообщит, когда сделает прививку от коронавируса
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Кремль: Путин самостоятельно сообщит, когда сделает прививку от коронавируса

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Президент России Владимир Путин самостоятельно сообщит, когда вакцинируется от коронавируса. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в субботу, 26 декабря.

— Он сообщит сам, — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос, передает РИА Новости.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что вакцина от коронавируса «Спутник V» одобрена для вакцинации людей старше 60 лет. Также уточнялось, что, согласно исследованию, эффективность вакцины для этой возрастной группы составила свыше 90 процентов.

Ранее Владимир Путин на пресс-конференции сообщил, что не сделал прививку от коронавируса, так как препарат пока не рассчитан на людей его возраста.

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Дмитрий ПесковвакцинацияВладимир Путин
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