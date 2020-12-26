Более полумиллиона москвичей с COVID-19 получили медицинскую помощь

Фото: Александр Кочубей, «Вечерняя Москва»

В столице за время пандемии коронавируса медицинскую помощь получили более 500 тысяч человек с инфекцией. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопроса социального развития Анастасия Ракова в субботу, 26 декабря.

По ее словам, в городе за несколько недель было создано 20 тысяч коек, перестроена амбулаторная сеть.

— В результате по итогам года смогли обеспечить медицинской помощью более полумиллиона москвичей. Причем больше 70 процентов лечились на амбулаторном уровне только в 20 стационарах, — сказала заммэра.

Она отметила, что достичь таких результатов помогли своевременные и нетрадиционные меры. Среди них режим повышенной готовности.

Также без торгов закупались средства индивидуальной защиты для врачей и лекарства, что стало беспрецедентным случаем для контрактной службы.

Анастасия Ракова сообщила, что если бы не эти решения число жертв коронавируса в городе было бы больше. Заммэра уточнила, что в условиях пандемии впервые пришлось принимать решения, опираясь на прогнозы на две недели вперед и следя за ситуацией в Китае, Америке и Европе.

Москва стала первым городов России, который столкнулся с инфекцией, поэтому все жесткие ограничения пришлось вводить именно здесь, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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