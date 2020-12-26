Вакцина «Спутник V» показала эффективность более 90 процентов на людях старше 60 лет

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Вакцина от коронавируса «Спутник V» показала эффективность свыше 90 процентов на людях старше 60 лет. Об этом сообщили в Twitter-аккаунте вакцины в субботу, 26 декабря.

— Минздрав России одобрил применение вакцины для людей старше 60 лет по итогам исследований, которые показали полную безопасность и эффективность более 90 процентов для этой возрастной группы, — говорится в сообщении.

Утоняется, что вакцина дает полную защиту от тяжелых случаев COVID-19 для этой и других возрастных групп.

BREAKING: Russia’s Ministry of Health approved Sputnik V for 60+ population following clinical trials that showed complete safety and efficacy over 90% in this age group. #SputnikV also fully protected from any severe cases in this and other age groups.https://t.co/2XUaHpbgs3 — Sputnik V (@sputnikvaccine) December 26, 2020

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что вакцина от коронавируса «Спутник V» одобрена для вакцинации людей старше 60 лет.

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