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Вакцина «Спутник V» показала эффективность более 90 процентов на людях старше 60 лет
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Вакцина «Спутник V» показала эффективность более 90 процентов на людях старше 60 лет

Виктория Родимкина

Здоровье

Вакцина от коронавируса «Спутник V» показала эффективность свыше 90 процентов на людях старше 60 лет. Об этом сообщили в Twitter-аккаунте вакцины в субботу, 26 декабря.

— Минздрав России одобрил применение вакцины для людей старше 60 лет по итогам исследований, которые показали полную безопасность и эффективность более 90 процентов для этой возрастной группы, — говорится в сообщении.

Утоняется, что вакцина дает полную защиту от тяжелых случаев COVID-19 для этой и других возрастных групп.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что вакцина от коронавируса «Спутник V» одобрена для вакцинации людей старше 60 лет.

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