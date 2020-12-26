Вакцина «Спутник V» показала эффективность более 90 процентов на людях старше 60 лет
Вакцина от коронавируса «Спутник V» показала эффективность свыше 90 процентов на людях старше 60 лет. Об этом сообщили в Twitter-аккаунте вакцины в субботу, 26 декабря.
— Минздрав России одобрил применение вакцины для людей старше 60 лет по итогам исследований, которые показали полную безопасность и эффективность более 90 процентов для этой возрастной группы, — говорится в сообщении.
Утоняется, что вакцина дает полную защиту от тяжелых случаев COVID-19 для этой и других возрастных групп.
BREAKING: Russia’s Ministry of Health approved Sputnik V for 60+ population following clinical trials that showed complete safety and efficacy over 90% in this age group. #SputnikV also fully protected from any severe cases in this and other age groups.https://t.co/2XUaHpbgs3— Sputnik V (@sputnikvaccine) December 26, 2020
Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что вакцина от коронавируса «Спутник V» одобрена для вакцинации людей старше 60 лет.
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