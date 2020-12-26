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Минздрав одобрил применение «Спутник V» для людей старше 60 лет
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Минздрав одобрил применение «Спутник V» для людей старше 60 лет

Виктория Родимкина

Здоровье

Экспертиза Минздрава подтвердила безопасность и эффективность вакцины от коронавируса «Спутник V» для старшего поколения. Об этом рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

— Проведены клинические исследования применения вакцины «Спутник V» у лиц старше 60 лет. Экспертиза подтвердила ее безопасность и эффективность, — сказал министр в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что в гражданский оборот в России выпущено около 650 тысяч доз вакцины «Спутник V».

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вакцинакоронавирусМихаил Мурашко
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