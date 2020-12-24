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Гинцбург рассказал о состоянии привитых вакциной «Спутник V»
Фото: youtube.com / RT Россия

Гинцбург рассказал о состоянии привитых вакциной «Спутник V»

Ростислав Зубков

Здоровье

В гражданский оборот в России выпущено около 650 тысяч доз вакцины «Спутник V». Об этом в четверг, 24 декабря, сообщил глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

— Со склада ушло в гражданский оборот 650 с чем-то тысяч доз вакцины, — приводит РИА Новости его слова.

Он уточнил, что пока поставки могут быть еще в пути, но уже в ближайшие несколько дней они достигнут цели. При этом порядка полутора миллионов людей получат вакцину до Нового года.

Кроме того, разработчик препарата отметил, что в конце января — начале февраля 2021 года планируется выйти на производство 5–6 миллионов доз вакцины в месяц. Это позволит привить достаточно людей, чтобы сформировать популяционный иммунитет.

Также Гинцбург заявил, что 85 процентов привитых «Спутником V» не имеют вообще никаких побочных эффектов. У остальных 15 процентов наблюдается покраснение в месте инъекции, небольшая головная боль, которая проходит в течение суток, и некоторый дискомфорт в мышцах, уточнил ученый. Он добавил, что самое худшее последствие вакцинирования — повышение температуры до 38 градусов на два дня. Но этот симптом снимается таблеткой парацетамола.

Ранее были объявлены сроки выхода России на производство 30 миллионов доз вакцины «Спутник V».

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