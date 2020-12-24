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Объявлены сроки выхода России на производство 30 миллионов доз вакцины «Спутник V»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Объявлены сроки выхода России на производство 30 миллионов доз вакцины «Спутник V»

Ростислав Зубков

Общество

К началу лета 2021 года Россия должна выйти на производство 30 миллионов доз вакцины «Спутник V». Более того, это может произойти даже раньше, считает министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

По прогнозам главы Минпромторга, в декабре этого года в стране выпустят свыше двух с половиной миллионов доз препарата. В гражданский оборот при этом пойдет чуть меньше, уточнил министр.

— По январю по тем планам, которые были в ноябре скорректированы и сверстаны предприятиями, — это 3,5 (миллиона доз, — прим. «ВМ»), затем это эскалируется уже до 18 — к апрелю и до 30 — к июню, — сказал он в интервью РБК, допустив, что к этим показателям удастся приблизиться еще раньше.

В качестве факторов, которые позволят быстрее достичь поставленной цели, Мантуров назвал технологический опыт и расширение количества производителей лекарства. Это позволяет надеяться, что задачу удастся выполнить уже весной.

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