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Стало известно, что означает буква «V» в названии российской вакцины от COVID-19
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Стало известно, что означает буква «V» в названии российской вакцины от COVID-19

Ростислав Зубков

Здоровье

Стало известно, что означает буква «V» в названии российской вакцины от коронавируса. Секрет раскрыл глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

О названии препарата он поговорил, комментируя доставку лекарства в Аргентину. В четверг, 23 декабря, в южноамериканском государстве сел российский самолет с 300 тысячами доз вакцины «Спутник V». Предполагается, что прививку сделают в первую очередь местным пожилым аргентинцам, сотрудникам безопасности и полицейским.

По словам главы РФПИ, отправление российского лекарства против ковида в Аргентину — это исторический момент, обозначающий начало новой эпохи, свободной от COVID-19.

— «V» в названии нашей вакцины означает победу (англ. victory, — прим. «ВМ»), и мы желаем народу Аргентины победы над этим заболеванием, — цитирует РИА Новости Дмитриева.

Ранее стало известно, что вакцина «Спутник V» в виде порошка появится в России.

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