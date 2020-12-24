Гинцбург заявил, что «Спутник V» защитит от «британского» штамма COVID-19

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Вакцина «Спутник V» защитит от «британского» штамма коронавируса. Об этом заявил разработчик препарата, глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, мутация затрагивает лишь небольшую точку на поверхности белка COVID-19. С этим российская вакцина справится, уверен ученый.

— Безусловно, вакцина «Спутник V» будет защищать от этой мутации, — цитирует «Российская газета» Гинцбурга.

Ранее глава Центра Гамалеи рассказал о состоянии привитых вакциной «Спутник V».

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