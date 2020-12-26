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Случай острой аллергической реакции на вакцину Moderna выявили в США
Фото: pexels.com/Gustavo Fring

Случай острой аллергической реакции на вакцину Moderna выявили в США

Виктория Родимкина

Здоровье

В Соединенных Штатах выявили случай острой аллергической реакции на вакцину от коронавируса Moderna. Об этом сообщила газета New York Times.

Аллергия была зафиксирована у врача в американском Бостоне, штат Массачусетс после введения ему препарата. По данным издания, лекарство было введено врачу в больнице, через несколько минут он почувствовал проявление аллергической реакции. Ему сразу же ввели противоаллергический препарат.

Врач был направлен в отделение экстренной помощи. Спустя некоторое время ему стало лучшие, и его выписали из медучреждения.

В компании Moderna не стали комментировать случившееся, однако сообщили, что внимательно изучат этот инцидент.

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