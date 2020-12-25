Новый штамм коронавируса выявили в Нигерии

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Новый штамм коронавирусной инфекции обнаружен в Нигерии. Об этом в пятницу, 25 декабря, сообщает местный телеканал eNCA со ссылкой на директора Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний (Africa CDC) Джона Нкенгасонга.

По его словам, обнаруженный штамм вируса имеет мутацию 501. Он не похож на выявленный в Великобритании и ЮАР штамм. Вирус-мутант был обнаружен в пробах, взятых 3 августа и 9 октября в нигерийском штате Осун.

Нкенгасонг отметил, что еще рано говорить об особенностях нового штамма коронавируса, потому что необходимы дополнительные исследования.

Ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбур заявил, что вакцина «Спутник V» защитит от «британского» штамма коронавируса.

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