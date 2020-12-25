Вирусолог объяснил, какой иммунитет против COVID-19 лучше

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

У человека появляется более сильный иммунитет к коронавирусной инфекции, если он переболел естественным образом или после вакцинации. Об этом в пятницу, 25 декабря, сообщил вирусолог Центра имени Гамалеи Александр Бутенко.

По его словам, люди приобретают иммунитет после перенесенного инфицирования в любой форме: бессимптомной, легкой или средней тяжести. Испытания вакцины «Спутник V» показали, что после вакцинации уровень антител выше у тех, кто переболел естественным путем.

Также Бутенко напомнил о таком эффекте, как иммунологическая память. В результате встречи с аналогичным возбудителем происходит быстрое развитие высокого уровня антител и создается защитный эффект, сообщает радио Sputnik.

Ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбур заявил, что вакцина «Спутник V» защитит от «британского» штамма коронавируса.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Стало известно, что означает буква «V» в названии российской вакцины от COVID-19