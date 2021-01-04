Рекордное число заболевших COVID-19 за сутки зафиксировали в Великобритании

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Рекордное число заболевших коронавирусной инфекцией за сутки зафиксировали в Великобритании. Об этом в понедельник, 4 января, сообщили в Министерстве здравоохранения Соединенного Королевства.

Отмечается, что за сутки коронавирус в Великобритании обнаружили у 54 990 человек, умерли 454 пациента. Всего с начала пандемии в Великобритании выявлено 2 713 563 заболевших, скончался 75 431 человек, сообщает РИА Новости.

Ранее Минздрав Великобритании заявил о новой разновидности COVID-19 на юге страны. Мутация была выявлена в середине декабря. В британском ведомстве сообщили, что новый SARS-CoV-2 распространяется быстрее обычного и стал доминирующим в Лондоне.

Этот штамм также обнаружили в Дании, Нидерландах и Австралии. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Великобритания начали сотрудничать по поводу нового варианта коронавируса. Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в России отслеживает ситуацию с COVID-19 в Великобритании.

Власти Великобритании 31 декабря ужесточили ограничения из-за коронавирусной инфекции на большей части территории Англии. Новые меры распространились на города Лестер, Ноттингем, Дерби, Сток-он-Трент и Манчестер.

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