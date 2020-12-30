Власти ужесточат ограничения по COVID-19 на большей части территории Англии

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Власти Великобритании с 31 декабря ужесточат ограничения из-за коронавирусной инфекции на большей части территории Англии. Об этом сообщил министр здравоохранения Соединенного Королевства Мэтт Хэнкок.

По его словам, новые меры распространятся на города Лестер, Ноттингем, Дерби, Сток-он-Трент и Манчестер. В общей сложности с жесткими ограничениями столкнутся порядка 40 миллионов человек. Максимальный уровень угрозы распространения коронавируса предусматривает запрет на работу магазинов, не торгующих предметами первой необходимости, парикмахерских и спортзалов, в дополнение к закрытым ранее ресторанам и пабам, сообщает ТАСС.

Минздрав Великобритании заявил о новой разновидности COVID-19 на юге страны. Мутация была выявлена в середине декабря. В британском ведомстве сообщили, что новый SARS-CoV-2 распространяется быстрее обычного и стал доминирующим в Лондоне.

Этот штамм также обнаружили в Дании, Нидерландах и Австралии. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Великобритания начали сотрудничать по поводу нового варианта коронавируса. Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в России отслеживает ситуацию с COVID-19 в Великобритании.

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