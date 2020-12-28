Россия на две недели продлила приостановку авиасообщения с Великобританией

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Россия продлевает приостановку авиасообщения с Великобританией по 12 января 2021 года включительно. Об этом федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией сообщил в понедельник, 28 декабря.

Напомним, РФ приостановила сообщение с Британией 22 декабря. Изначально срок действия ограничений составлял семь дней. Причиной стало выявление нового, более заразного штамма COVID-19 в Великобритании.

В свою очередь оперштаб продлил ограничения на две недели.

Минздрав Великобритании заявил о новой разновидности COVID-19 на юге страны. Мутация была выявлена в середине декабря. В британском ведомстве сообщили, что новый SARS-CoV-2 распространяется быстрее обычного и стал доминирующим в Лондоне.

Этот штамм также обнаружили в Дании, Нидерландах и Австралии. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Великобритания начали сотрудничать по поводу нового варианта коронавируса. Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в России отслеживает ситуацию с COVID-19 в Великобритании.

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