Китай полностью прекратит авиасообщение с Британией с 28 декабря

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Китайские власти с 28 декабря полностью прекратят пассажирское авиасообщение с Великобританией из-за выявленного там нового штамма COVID-19. Об этом в воскресенье, 27 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на Управление гражданской авиации КНР.

Ранее о приостановке сообщения с Британией заявили более 20 стран из-за мутации коронавируса.

Минздрав Великобритании заявил о новой разновидности COVID-19 на юге страны. Мутация была выявлена в середине декабря. В британском ведомстве сообщили, что новый SARS-CoV-2 распространяется быстрее обычного и стал доминирующим в Лондоне.

Этот штамм также обнаружили в Дании, Нидерландах и Австралии. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Великобритания начали сотрудничать по поводу нового варианта коронавируса. Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в России отслеживает ситуацию с COVID-19 в Великобритании.

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