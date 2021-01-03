Джонсон допустил ужесточение ограничительных мер против COVID-19 в Англии

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Введенные в Англии ограничительные меры против коронавирусной инфекции могут стать еще жестче. Об этом телерадиокорпорации BBC заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в воскресенье, 3 января.

По его словам, жесткие ограничения могут потребоваться в ближайшие недели в ряде районов Англии. Джонсон отметил, что рост темпов вакцинации от коронавирусной инфекции позволит отменять ограничения. Кроме того, он выразил надежду на то, что в последующие три месяца в стране вакцину получат десятки миллионов человек.

Ранее Минздрав Великобритании заявил о новой разновидности COVID-19 на юге страны. Мутация была выявлена в середине декабря. В британском ведомстве сообщили, что новый SARS-CoV-2 распространяется быстрее обычного и стал доминирующим в Лондоне.

Этот штамм также обнаружили в Дании, Нидерландах и Австралии. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Великобритания начали сотрудничать по поводу нового варианта коронавируса. Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в России отслеживает ситуацию с COVID-19 в Великобритании.

Власти Великобритании 31 декабря ужесточили ограничения из-за коронавирусной инфекции на большей части территории Англии. Новые меры распространились на города Лестер, Ноттингем, Дерби, Сток-он-Трент и Манчестер

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