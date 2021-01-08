Малышева объяснила, кто рискует умереть без вакцины от коронавируса

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Телеведущая и врач Елена Малышева рассказала о категориях россиян, которым необходимо пройти вакцинацию от коронавируса. Об этом врач сообщила на своей странице в соцсети Instagram.

По словам Елены Малышевой, прививка нужна в первую очередь людям с ожирением и диабетом, особенно тем, кто старше 50 лет.

— Риск попасть в больницу и в реанимацию у них в два раза выше, чем у остальных. Риск умереть от коронавируса — выше на 50 процентов,— пояснила телеведущая.

Она отметила, что вакцина от коронавируса жизненно необходима и людям старше 65 лет, так как у них также высок риск погибнуть от ковида или перенести его в тяжелой форме.

При этом Елена Малышева уточнила, что вакцинация не нужна детям, так как они почти не болеют и не умирают от коронавируса. При этом дети не передают COVID-19 взрослым. Кроме того, делать прививку не нужно и тем, кто уже переболел коронавирусом.

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