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Признаки хронического заболевания обнаружили у COVID-19
Фото: pixabay.com

Признаки хронического заболевания обнаружили у COVID-19

Никита Абрамов

Здоровье

Бельгийские и нидерландские ученые обнаружили у коронавируса признаки хронического заболевания. Об этом в четверг, 7 января, сообщил Journal of Clinical Medicine.

Исследователи в первую очередь обратили внимание на больных с легкой формой COVID-19. Были изучены данные 1837 людей в возрасте до 47 лет, которые жаловались на здоровье после амбулаторного лечения на протяжении трех месяцев.

Отмечается, что у 98 процентов сохранилась усталость, у 90 процентов мышечная слабость, у 88 процентов остались проблемы со сном, а у 87 процентов наблюдались различные боли.

— Влияние COVID-19 на повседневную жизнь пациентов огромно в подмножестве не госпитализированных пациентов, и необходимо уделять больше внимания определению оптимальных вариантов лечения этих пациентов, — говорится в исследовании.

Ученые уверены, что больные, которые имеют признаки хронического заболевания после перенесенного COVID-19, создадут нагрузку на систему здравоохранения в будущем.

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