За сутки в России выявили 23 652 новых случая коронавируса

Фото: Александр Кочубей, «Вечерняя Москва»

На территории России за минувшие сутки выявили 23 652 новых случая коронавируса. Об этом сообщает сайт стопкоронавирус.рф в пятницу, 8 января.

Так, случаи инфекции зафиксировали в 84 регионах страны. Из них 11,4 процента не имели клинических проявлений болезни. За сутки от коронавируса в России скончались 454 человека, полностью выздоровело — 21 677 пациентов.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Больше всего человек с COVID-19 выявили в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области.

Фото: Стопкоронавирус.рф

За все время пандемии в России выявлено 3 355 794 случая инфекции. Скончались — 60 911 человек, выздоровели — 2 731 129 пациентов.

Ранее врач и телеведущая Елена Малышева рассказала, кто рискует умереть без вакцины от коронавируса.

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