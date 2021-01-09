В Белом доме допустили появление в США еще одного нового штамма COVID-19

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В США мог появиться еще один новый штамм коронавирусной инфекции. К такому заключению пришли специалисты рабочей группы Белого дома, которая занимается проблемами пандемии COVID-19.

Согласно докладу рабочей группы, к предположению о появлении нового штамма экспертов привел осенне-зимний скачок заболеваемости коронавирусом в Соединенных Штатах, который почти вдвое превысил темпы роста показателя во весной и летом.

При этом эксперты подчеркивают, что речь идет не о «британском штамме» коронавируса, а о еще одной новой мутации COVID-19. Предполагается, что заразность новой разновидности коронавируса может быть на 50 процентов выше, чем у исходного штамма, сообщает РИА Новости.

Минздрав Великобритании заявил о новой разновидности COVID-19 на юге страны. Этот штамм также обнаружили в Дании, Нидерландах и Австралии. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Великобритания начали сотрудничать по поводу нового варианта коронавируса. Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в России отслеживает ситуацию с COVID-19 в Великобритании.

Эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове заявила, что обнаруженный в Великобритании новый штамм коронавируса распространяется быстрее, чем обычный вариант.

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