Еще 7067 пациентов вылечились от коронавируса в Москве за сутки

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В Москве от коронавируса вылечились еще 7067 человек за минувшие сутки. Об этом сообщил оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в столице в пятницу, 8 января.

Число вылечившихся от COVID-19 пациентов в городе увеличилось до 680 759, уточнил оперштаб в Telegram-канале.

По последним данным, в столице выявили 5027 новых случаев инфекции, за сутки скончался 71 человек. Всего в Москве зафиксировали 848 452 случая коронавируса.

Фото: Telegram-канал «Оперштаб Москвы»

Ранее сообщалось, что в Инфекционной больнице № 2 на лечении находятся 377 человек с коронавирусом.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Инфекционист объяснил, где москвичи больше всего рискуют заразиться COVID-19