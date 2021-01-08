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Еще 7067 пациентов вылечились от коронавируса в Москве за сутки
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Еще 7067 пациентов вылечились от коронавируса в Москве за сутки

Виктория Родимкина

Город

В Москве от коронавируса вылечились еще 7067 человек за минувшие сутки. Об этом сообщил оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в столице в пятницу, 8 января.

Число вылечившихся от COVID-19 пациентов в городе увеличилось до 680 759, уточнил оперштаб в Telegram-канале.

По последним данным, в столице выявили 5027 новых случаев инфекции, за сутки скончался 71 человек. Всего в Москве зафиксировали 848 452 случая коронавируса.

Еще 7067 пациентов вылечились от коронавируса в Москве за суткиФото: Telegram-канал «Оперштаб Москвы»

Ранее сообщалось, что в Инфекционной больнице № 2 на лечении находятся 377 человек с коронавирусом.

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