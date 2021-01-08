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Более 40 человек с COVID-19 поступило во Вторую инфекционную больницу за сутки
Фото: Александр Кочубей, «Вечерняя Москва»

Более 40 человек с COVID-19 поступило во Вторую инфекционную больницу за сутки

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, 8-я улица Соколиной Горы, 15Карта всех событий

В Инфекционную больницу № 2 в Москве за сутки поступило более 40 человек с коронавирусом. Об этом сообщила главный врач медучреждения Светлана Краснова в соцсети Facebook в пятницу, 8 января.

Всего в больнице лечатся 706 человек, COVID-19 подтвержден у 377 пациентов. Среди них: 8 детей, 14 беременных, рожениц и родильниц, а также 24 пациента в реанимации.

К аппарату искусственной вентиляции легких подключены десять человек, уточнила врач.

Также Светлана Краснова добавила, что за сутки в больницу поступили 78 человек, из них 41 — с коронавирусом. Выписали за сутки 41 человека после выздоровления от COVID-19.

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