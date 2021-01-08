ВОЗ подтвердила более быстрое распространение «британского» штамма коронавируса

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Обнаруженный в Великобритании новый штамм коронавируса распространяется быстрее, чем обычный вариант. Об этом в пятницу, 8 января, сообщила эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове.

— Мы опираемся на репродуктивное число, которое увеличилось с 1,1 до 1,5, — привела ван Керкхове данные моделирований, которые провели британские врачи.

Отмечается, что вирус распространяется такими же путями, что и предыдущий штамм. Эксперт подчеркнула, что нет никаких данных, которые подтверждают повышенную опасность штамма.

Минздрав Великобритании заявил о новой разновидности COVID-19 на юге страны. Мутация была выявлена в середине декабря. В британском ведомстве сообщили, что новый SARS-CoV-2 распространяется быстрее обычного. Он стал доминирующим в Лондоне.

Этот штамм также обнаружили в Дании, Нидерландах и Австралии. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Великобритания начали сотрудничать по поводу нового варианта коронавируса. Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в России отслеживает ситуацию с COVID-19 в Великобритании.

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