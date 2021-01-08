Глава ВОЗ призвал страны с излишком вакцин передать их COVAX
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус призвал страны, которые закупили вакцин от коронавируса больше необходимого, передать их более нуждающимся государствам через механизм COVAX. Об этом он заявил в пятницу, 8 января.
— Странам, которые договорились о закупке большего количества доз вакцин, чем им понадобится, и которые контролируют мировые поставки, следует немедленно передать ихCOVAX, которая готова сегодня распространить их на справедливой основе, — цитирует главу ВОЗ РИА Новости.
COVAX — это международный механизм, который запустила ВОЗ вместе с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации и Коалицией по инновациям в области обеспечения готовности к эпидемиям. Он поддерживает создание производственных мощностей, а также проводит закупки.
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