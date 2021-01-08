Глава ВОЗ призвал страны с излишком вакцин передать их COVAX

Фото: twitter.com/mfame_guru

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус призвал страны, которые закупили вакцин от коронавируса больше необходимого, передать их более нуждающимся государствам через механизм COVAX. Об этом он заявил в пятницу, 8 января.

— Странам, которые договорились о закупке большего количества доз вакцин, чем им понадобится, и которые контролируют мировые поставки, следует немедленно передать ихCOVAX, которая готова сегодня распространить их на справедливой основе, — цитирует главу ВОЗ РИА Новости.

COVAX — это международный механизм, который запустила ВОЗ вместе с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации и Коалицией по инновациям в области обеспечения готовности к эпидемиям. Он поддерживает создание производственных мощностей, а также проводит закупки.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Еврокомиссия оценила возможность покупки вакцины «Спутник V»