Еврокомиссия оценила возможность покупки вакцины «Спутник V»

Фото: pixabay.com/ru/

Страны Евросоюза могут покупать вакцины от коронавирусной инфекции только через общеевропейские переговоры. Об этом в пятницу, 8 января, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе.

Так глава Еврокомиссии ответила на вопрос о возможности закупки «Спутник V».

— Есть только один формат переговоров — общий для 27 государств — членов ЕС, ни одно государство не должно от этого отклоняться и проводить параллельные консультации. Учитывая уже имеющийся портфель заказов, а это 2,3 миллиарда вакцин, этого более чем достаточно для вакцинации всего населения ЕС, — прокомментировала фон дер Ляйен.

Также она напомнила, что любая вакцина, которая поступает на европейский рынок, обязана пройти процедуру утверждения в Европейском агентстве по лекарственным средствам.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Чрезвычайную ситуацию объявили в Лондоне из-за COVID-19