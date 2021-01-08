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Еврокомиссия оценила возможность покупки вакцины «Спутник V»
Фото: pixabay.com/ru/

Еврокомиссия оценила возможность покупки вакцины «Спутник V»

Никита Абрамов

Внешняя политика

Страны Евросоюза могут покупать вакцины от коронавирусной инфекции только через общеевропейские переговоры. Об этом в пятницу, 8 января, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе.

Так глава Еврокомиссии ответила на вопрос о возможности закупки «Спутник V».

— Есть только один формат переговоров — общий для 27 государств — членов ЕС, ни одно государство не должно от этого отклоняться и проводить параллельные консультации. Учитывая уже имеющийся портфель заказов, а это 2,3 миллиарда вакцин, этого более чем достаточно для вакцинации всего населения ЕС, — прокомментировала фон дер Ляйен.

Также она напомнила, что любая вакцина, которая поступает на европейский рынок, обязана пройти процедуру утверждения в Европейском агентстве по лекарственным средствам.

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