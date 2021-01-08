Еврокомиссия оценила возможность покупки вакцины «Спутник V»
Страны Евросоюза могут покупать вакцины от коронавирусной инфекции только через общеевропейские переговоры. Об этом в пятницу, 8 января, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе.
Так глава Еврокомиссии ответила на вопрос о возможности закупки «Спутник V».
— Есть только один формат переговоров — общий для 27 государств — членов ЕС, ни одно государство не должно от этого отклоняться и проводить параллельные консультации. Учитывая уже имеющийся портфель заказов, а это 2,3 миллиарда вакцин, этого более чем достаточно для вакцинации всего населения ЕС, — прокомментировала фон дер Ляйен.
Также она напомнила, что любая вакцина, которая поступает на европейский рынок, обязана пройти процедуру утверждения в Европейском агентстве по лекарственным средствам.
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