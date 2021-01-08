Чрезвычайную ситуацию объявили в Лондоне из-за COVID-19

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Мэр Лондона Садик Хан объявил о чрезвычайной ситуации в столице Великобритании из-за угрозы переполнения больниц больными коронавирусной инфекцией. Об этом он сообщил в пятницу, 8 января.

— Сегодня я объявил о чрезвычайной ситуации в Лондоне, поскольку угроза, которую создает вирус для нашего города, привела к точке кризиса. Каждый тридцатый житель Лондона сейчас болеет COVID-19. Если мы немедленно не предпримем меры, наша служба здравоохранения может «перегреться» и умрет еще больше людей, — написал Хан в своем Twitter-аккаунте.

Также мэр написал премьер-министру Великобритании с просьбой увеличить финансовую поддержку для жителей Лондона в самоизоляции, закрыть религиозные учреждения и ввести масочный режим на улице.

— Лондонцы продолжают приносить огромные жертвы, и я сегодня умоляю их, пожалуйста, оставаться дома и не выходить без крайней необходимости, — заявил Садик Хан.

Минздрав Великобритании заявил о новой разновидности COVID-19 на юге страны. Мутация была выявлена в середине декабря. В британском ведомстве сообщили, что новый SARS-CoV-2 распространяется быстрее обычного. Он стал доминирующим в Лондоне.

Этот штамм также обнаружили в Дании, Нидерландах и Австралии. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Великобритания начали сотрудничать по поводу нового варианта коронавируса. Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в России отслеживает ситуацию с COVID-19 в Великобритании.

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