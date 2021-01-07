В Токио и трех префектурах Японии ввели режим ЧС из-за коронавируса

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Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга объявил о повторном режиме ЧС для Токио и трех ближайших префектур из-за распространения коронавирусной инфекции.

— Он будет действовать с 8 января по 7 февраля в префектурах Сайтама, Тиба, в Токио и префектуре Канагава, — заявил Ёсихидэ Суга за заседании специального штаба по борьбе с COVID-19.

С начала пандемии в Японии заболели коронавирусом более 260 тысяч человек, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в Японии в течение одного дня зафиксировали 6004 случая заражения коронавирусом, что стало рекордом для страны с начала пандемии.

Помимо этого, стало известно, что Япония до конца января не будет пускать в страну людей из большинства стран мира, кроме постоянно проживающих иностранцев, в связи с появлением нового более заразного штамма коронавируса.

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