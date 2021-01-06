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Рекордное количество выявленных случаев COVID-19 зафиксировано в Японии
Фото: flickr.com /James Cridland

Рекордное количество выявленных случаев COVID-19 зафиксировано в Японии

Анастасия Колоскова

В мире

В Японии в течение одного дня зафиксировали 6004 случая заражения коронавирусной инфекцией. Это стало рекордом для страны с начала пандемии. Об этом в среду, 6 января, сообщило агентство Kiodo News.

В Токио за сутки COVID-19 заболел 1591 человек, что тоже стало антирекордом для столицы.

Чуть меньше половины всех случаев по стране зафиксировано в Токио и трех соседних префектурах —Сайтаму, Тибу и Канагаву. В ближайшее время здесь должны ввести режим ЧС сроком на месяц.

Многие сетевые рестораны и парки аттракционов выразили готовность сократить рабочий день. Однако учебные заведения не планируют переходить на дистанционное обучение.

Всего, по данным РИА Новости, с начала эпидемии в Японии заболели коронавирусом 260 тысяч человек, скончались 3834 человека.

Ранее сообщалось, что Япония до конца января не будет пускать в страну людей из большинства стран мира, кроме постоянно проживающих иностранцев, в связи с появлением нового более заразного штамма коронавируса.

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