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Премьер-министр Японии заявил о намерении развивать отношения с РФ
Фото: youtube.com/ Мир 24

Премьер-министр Японии заявил о намерении развивать отношения с РФ

Юлия Ямпольская

Внешняя политика

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга заявил о намерении развивать отношения с Россией и другими соседними странами. Об этом в понедельник, 4 января, сообщает РИА Новости.

По словам политика, необходимо также укрепить союзнические отношения с США.

— И впредь настроены на стабильные отношения с Китаем, Россией и соседними странами, — уточнил он.

Ранее сообщалось, что власти Японии приняли решение ввести временный запрет на въезд в страну в отношении граждан всех стран и регионов мира, за исключением японцев и иностранцев с долгосрочными визами, которые постоянно проживают на японской земле.

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