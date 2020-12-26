Япония введет временный запрет на въезд в страну

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Власти Японии приняли решение ввести временный запрет на въезд в страну в отношении граждан всех стран и регионов мира, за исключением японцев и иностранцев с долгосрочными визами, которые постоянно проживают на японской земле. Соответствующее решение приняло правительство Японии.

Данные меры начнут действовать с 28 декабря и продлятся до конца января 2021 года. Кроме того, граждане Японии, которые возвращаются из стран, где был выявлен новый штамм коронавируса, необходимо будет иметь при въезде в страну справку о наличии отрицательного теста на коронавирус. Он должен быть сдан не позднее чем за трое суток до прибытия, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что в Латвию доставили первую партию вакцины от коронавирусной инфекции Pfizer. С 28 декабря ею начнут прививать медицинских работников.

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