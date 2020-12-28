Япония ввела новые ограничения из-за «британского» штамма коронавируса

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Япония до конца января не будет пускать в страну людей из большинства стран мира, кроме постоянно проживающих у нее иностранцев. Такие меры принимаются «на опережение» в связи с появлением нового, более заразного штамма коронавируса, также известного как «британский».

Японцам и проживающим на территории государства зарубежным гражданам, в чьих странах обнаружили мутацию ковида, придется показывать справку с отрицательными результатами анализа на инфекцию, чтобы пройти через границу. Тест на COVID-19 нужно сдать не позднее чем за 72 часа до прибытия на границу. Более того, еще один тест нужно пройти уже по прибытии в Японию, сообщает агентство Kyodo.

Напомним, Минздрав Великобритании заявил о новой разновидности COVID-19 на юге страны. Мутация была выявлена в середине декабря. В британском ведомстве сообщили, что новый SARS-CoV-2 распространяется быстрее обычного и стал доминирующим в Лондоне.

Этот штамм также обнаружили в Дании, Нидерландах и Австралии. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Великобритания начали сотрудничать по поводу нового варианта коронавируса. Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в России отслеживает ситуацию с COVID-19 в Великобритании.

Также восемь подтвержденных случаев новой «британского» штамма коронавируса выявили в Японии.

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