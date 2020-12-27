«Пугать людей не стоит, но предупредить надо»: когда будет следующая пандемия

Фото: Александр Кочубей, «Вечерняя Москва»

Вирусы продолжают мутировать в природе, организм человека постоянно с ними борется, и бояться возникновения инфекций не стоит. Однако необходимо развивать системы мониторинга и предупреждения. Такого мнения придерживаются эксперты, опрошенные «Вечерней Москвой», комментируя слова главы ВОЗ Тедроса Аданома Гебреисуса, призвавшего человечество готовиться к новым пандемиям.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения заявил, что нынешняя пандемия коронавируса не будет последней и эпидемии являются жизненной реальностью. По его словам, еще год назад мир не был знаком с COVID-19. К вирусу, констатировал он, человечество не было готово, и его влияние вышло далеко за пределы болезни. Теперь оно имеет далеко идущие последствия для общества и экономики.

Гебреисус считает, что необходимы инвестиции, для того чтобы предотвращать чрезвычайные ситуации и развивать системы оказания первичной медицинской помощи.

Прогнозировать сложно, но предупредить возможно

Так когда же человечеству предстоит встретиться с новой угрозой для своего здоровья?

На этот вопрос специалисты не могут дать на 100 процентов точного ответа. Как объяснил «ВМ» врач-иммунолог Владимир Болибок, подобные мутации с вирусами, преодолевшие межвидовой барьер (SARS-CoV-2/COVID-19 является зооантропонозной инфекцией по классификации ВОЗ), как получилось с коронавирусом в 2019–2020 годах, — случайность. Происходят они везде с разной частотой, наиболее часто — с гриппозными инфекциями.

И если прогнозировать их возникновение сложно, то, по словам эксперта, есть шанс предотвратить серьезные последствия.

— Если к Гебреисусу прислушаются и профинансируют центры вирусологического, бактериологического мониторинга, то такие угрозы будут сведены к минимуму. Вспышки инфекций, если и будут случаться, то их на месте локализуют, и дальше вирусы не пойдут. Китай в этом плане — величайший пример показал. Они ввели жесточайший карантин, но при этом сумев и миллионы людей поддержать во время него. А сейчас коронавирусная инфекция на территории страны с полуторамиллиардным населением практически не фиксируется. Вообще опыт, который мы приобрели во время эпидемии, дает надежду, что в дальнейшем такие всемирные пандемии повторяться не будут, — считает Владимир Болибок.

Врач-иммунолог также добавил, что к экономическим последствиям пандемии стоит относиться философски. Никакой мировой катастрофы, с его точки зрения, не произошло.

— На какой-то период времени подобная встряска возможно для экономики и нужна. А то получается так, что все благополучно, один вектор выбрали и идете только в его рамках. Пандемия же заставила свернуть куда-то в сторону, открыть какие-то новые направления в жизнь. Но когда будет следующая, никто не знает, — отметил эксперт.

Переболеем легко

Как считает профессор, доктор медицинских наук, заведующий лабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Михаил Костинов, когда бы ни возникла новая пандемия, маловероятно, что она будет отличаться от той, которая на данный момент не закончилась. Правда, важно понять, кто ощутит новый вирус сильнее, а кто — легче.

— Тот, кто не переболел, остается еще восприимчивым и к SARS-CoV-1 (вирус, вызывающий атипичную пневмонию, вспышка которой была в 2002-м году — прим. «ВМ»). Если будет SARS-CoV-3, например, не переболевший человек все равно будет к нему чувствительным. Конечно, лучше предупреждать, чем потом сокрушаться, что появилась следующая инфекция. Сейчас, например, новый штамм коронавируса. По его структуре нельзя понять, насколько он серьезно отличается от предыдущей версии. Ведь этих мутаций появляется много, они обновляются каждые две недели, — рассказал ученый.

— Легче воспринимать новые вирусы будут те, кто переболел их предыдущими версиями. При возникновении SARS-CoV-3, например, такой пациент будет болеть им в легкой форме, потому что память остается у клеток. А вирус никогда не меняется на 100 процентов. Если он меняется, то это происходит процентов на 20–30. Тем более человечество уже несколько раз сталкивалось с этой группой вирусов. Правда, в 2002 и 2012 годах это были локальные вспышки. Но психологически нам они уже не страшны. Говорить о том, что ожидается нечто новое, я бы не стал, — уверен Михаил Костинов.

Скоро пандемия закончится

Он положительно отреагировал на предупреждение ВОЗ о новом штамме. А заявления руководства организации фактически призывают не расслабляться и продолжать соблюдение противоэпидемических мероприятий — носить маски, соблюдать социальную дистанцию.

Профессор также выразил надежду, что благодаря вакцинации, коллективному иммунитету и комплексу мер предосторожности в ближайшее время и пандемия COVID-19 закончится.

Специалисты резюмировали, что это третья столь масштабная пандемия за последние сто лет, не считая огромное количество локальных вспышек различных инфекций. В 1918–1920 годах человечеству пришлось столкнуться с эпидемией «испанского гриппа», в 1968–1970 годах — гонконгского, а в 2020 году — с SARS-CoV-2. По масштабам жертв последние две из них можно сравнивать если не с мировыми войнами, то как минимум с крупными военными конфликтами.

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