Пожилому приготовиться: что нужно знать о вакцинации людей старше 60 лет

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Минздрав России одобрил применение вакцины «Спутник V» для людей старшей возрастной группы. Соответствующее заявление сделал глава ведомства Михаил Мурашко. По его словам, проведенные исследования подтвердили, что вакцина безопасна и эффективна для граждан старше 60 лет. Теперь и эта категория россиян сможет получить прививку от COVID-19. Рассказываем, как подготовиться и пройти процедуру.

Препарат от новой коронавирусной инфекции «Спутник V» в экстренном порядке разработан в научном Центре имени Гамалеи при участии Минобороны РФ. Вакцина зарегистрирована российским Минздравом 11 августа 2020 года — на следующий день после окончаний второй фазы клинических испытаний. В исследовании тогда приняли участие 76 волонтеров — здоровых мужчин и женщин до 60 лет. По результатам испытаний был сделан вывод об эффективности и безопасности первой в мире вакцины от COVID-19. Последующая экспертиза подтвердила, что препарат подходит и лицам старше 60 лет.

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

По словам врача-вирусолога Анатолия Борисова, это серьезный шаг для нашей медицины, поскольку именно старшее поколение находится в особой группе риска.

— Естественно, в качестве возможных препаратов для вакцинации рассматривались два варианта. Но, по всей видимости, именно «Спутник V» подошел больше всего, — сказал он.

Одобрение препарата вовсе не означает, что он будет воздействовать абсолютно одинаково на всех, заметил собеседник «ВМ». Побочные эффекты возможны, если у кого-то из пациентов, к примеру, аллергия на один из компонентов действующего вещества, пояснил Борисов. Чтобы этого не допустить, врач призывает перед уколом пройти обследование и сдать анализы.

Борисов также заявил о необходимости ограничить потребление алкогольных напитков перед и после введения препарата в организм:

— Дело в том, что «Спутник V» — это двухэтапная вакцина, которая применяется через 21 день. Долгое время в том числе и представители Минздрава предлагали гражданам, сделавшим укол, отказаться от потребления спиртного на 42 дня. Иммунитет к коронавирусу начинает вырабатываться в течение этого времени. Соответственно, после первой прививки должно пройти три недели, после второй — столько же. Но полностью отказываться от горячительных напитков необязательно. Достаточно на три дня после вакцинации забыть про алкоголь. Затем можно употреблять, но в ограниченном количестве.

Вирусолог обратил внимание, что спиртное «все же угнетает иммунитет» и препарат от коронавируса может не дать нужный эффект. Также медик посоветовал в период вакцинации временно ограничить прием ряда препаратов, которые способны помешать «Спутнику V» создать защиту от COVID-19.

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Собираясь на вакцинацию, необходимо взять с собой паспорт и полис ОМС. Получить укол жители Москвы старше 60 лет могут в городских поликлиниках, которые работают ежедневно с 08:00 до 20:00. Запись доступна на две недели вперед.

Сама процедура длится около часа: десять минут пациента осматривает врач, 15 минут уходит на подготовку препарата, и 30 минут после введения вакцины пациент находится под присмотром медика.

— Человек получает сертификат, подтверждающий факт прохождения вакцинации. В нем отметки о том, что гражданин получил две прививки, название препарата и подпись врача, — сказал Борисов.

Записаться на процедуру можно через официальный сайт мэра Москвы или обратившись по телефону в любой пункт вакцинации в столице.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также:

Случай острой аллергической реакции на вакцину Moderna выявили в США

Кремль: Путин самостоятельно сообщит, когда сделает прививку от коронавируса